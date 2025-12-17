Pria Ini Ngamuk dan Pukul Karyawan Wanita hingga Terhuyung
Tepergok Curi Barang di Kios Jayapura, Pria Ini Ngamuk dan Pukul Karyawan Wanita hingga Terhuyung

Gary Edwards
Tindakan brutal yang dilakukan seorang pria di sebuah kios kawasan Entrop, Jayapura, memicu kemarahan publik setelah aksinya terekam kamera pengawas dan viral di media sosial.

Pria yang diduga kuat hendak melakukan aksi pencurian tersebut, bukannya meminta maaf, justru mengamuk dan melakukan kekerasan fisik terhadap karyawan wanita yang memergokinya.

