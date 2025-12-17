Tepergok Curi Barang di Kios Jayapura, Pria Ini Ngamuk dan Pukul Karyawan Wanita hingga Terhuyung

Read Time: 17 Second

Tindakan brutal yang dilakukan seorang pria di sebuah kios kawasan Entrop, Jayapura, memicu kemarahan publik setelah aksinya terekam kamera pengawas dan viral di media sosial.

Pria yang diduga kuat hendak melakukan aksi pencurian tersebut, bukannya meminta maaf, justru mengamuk dan melakukan kekerasan fisik terhadap karyawan wanita yang memergokinya.

