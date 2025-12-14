Tabrak Pohon, Dua Pengendara Motor Tewas di TKP di Jalur Ponorogo–Pulung

Read Time: 1 Minute, 30 Second

PONOROGO — Kecelakaan lalu lintas tunggal maut terjadi di Jalan jurusan Ponorogo–Pulung, tepatnya di Alas Sukun, Dukuh Klego, Desa Mrican, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, pada Minggu (14/12/2025) dini hari. Peristiwa tersebut mengakibatkan dua pemuda meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP).

Kedua korban merupakan pengendara dan penumpang sepeda motor Yamaha NMax bernomor polisi AE-3554-WO. Mereka diketahui bernama Handika Damansyah Prasetyo (21) selaku pengemudi dan Dimas Sukma S. (21) sebagai penumpang. Keduanya merupakan warga Dukuh Sukun, Desa Sidoharjo, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo.

Kecelakaan terjadi sekitar pukul 04.30 WIB. Saat itu, sepeda motor melaju dari arah barat menuju timur dengan kecepatan sekitar 50 kilometer per jam. Diduga, pengendara kurang konsentrasi sehingga kendaraan bergerak terlalu ke kanan, keluar dari badan jalan, lalu menabrak pohon trembesi dan pohon akasia maknium yang berada di bahu jalan sebelah selatan.

“Kendaraan berjalan ke kanan, keluar dari badan jalan, kemudian menabrak pohon yang berada di bahu jalan,” jelas Kanit Gakkum Satlantas Polres Ponorogo, Iptu Cholik.

Akibat benturan keras, kedua korban mengalami luka berat dan dinyatakan meninggal dunia di TKP. Pengemudi, Handika Damansyah Prasetyo, mengalami patah tulang pada lengan kiri dan kaki kiri serta lecet pada paha kiri. Sementara itu, penumpang, Dimas Sukma S., mengalami memar di bagian kepala kanan, pendarahan dari telinga kanan dan kiri, hidung, serta lecet pada kaki kiri.

Diketahui, saat kejadian pengemudi menggunakan helm pengaman, namun tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) C.

Petugas kepolisian yang datang ke lokasi segera melakukan olah TKP, mengevakuasi korban, serta mengamankan kendaraan yang terlibat kecelakaan.

Iptu Cholik mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati saat berkendara, khususnya pada waktu dini hari.

“Kami mengimbau pengguna jalan untuk mematuhi batas kecepatan dan memastikan kondisi fisik dalam keadaan prima. Konsentrasi dan kewaspadaan sangat penting, terutama di jam-jam rawan,” tegasnya.

