Sempat Ikut Pasang Tenda Takziah, Pelaku Pembunuhan Pasutri Tenggamus Ternyata Tetangga Sendiri

Read Time: 1 Minute, 14 Second

Kurang dari 24 Jam polisi akhirnya berhasil mengamankan dua terduga pelaku pembunuhan pasangan suami istri yang ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumah di Pekon Way Pring, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Keduanya ditangkap pada Minggu siang (14/12/2025) sekira pukul 11.30 WIB.

Pelaku Tertangkap

Dua terduga pelaku diketahui bernama Aman Atmajaya (34) dan Ari Jupen Anggara (30). Ironisnya, kedua pelaku merupakan tetangga dekat korban. Pada waktu setelah kejadian para tersangka juga sempat ikut pasang tenda takziah.

Tersangka

Saat ini, keduanya masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik di Mapolres Tanggamus. Polisi masih mendalami peran masing-masing pelaku serta motif di balik aksi pembunuhan sadis tersebut.

Tersangka

Dalam penangkapan itu, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya dua bilah golok yang diduga kuat digunakan untuk menghabisi nyawa korban.

Selain itu, ditemukan pula uang pecahan Rp2 ribu dengan total Rp600 ribu yang diduga hasil rampokan milik korban.

“Alhamdulillah, dua terduga pelaku sudah berhasil diamankan oleh tim gabungan Polres Tanggamus dan Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Lampung. Keduanya merupakan tetangga korban,” ujar Rahmad kepada Liputan6.com, Minggu (14/12/2025).

Menurutnya, pengungkapan kasus ini berawal dari olah tempat kejadian perkara (TKP), pengumpulan keterangan saksi, hingga penelusuran jejak kaki di belakang rumah korban yang diduga merupakan bekas telapak kaki pelaku.

Rahmad menambahkan, hingga kini penyidik masih terus menggali keterangan dari kedua terduga pelaku.

“Sabar ya, masih didalami. Baik motif maupun modus operandi masih kami gali dari hasil pemeriksaan,” tutup dia.

Baca juga artikel lainnya : medan bisnis online