Sakit Tak Kunjung Sembuh, Lansia Di Pringsewu Nekat Akhiri Hidup Dengan Cara Gantung Diri

Warga Desa pelayangan, kecamatan pardasuka,kabupaten Pringsewu, Digegerkan dengan penemuan sesosok mayat Lansia berjenis kelamin Laki-laki pada Sabtu pagi menjelang siang (13/12/2025) sekitar pukul 10.30 WIB

Lansia Di Pringsewu Nekat Akhiri Hidup

Korban yang biasa di panggil mbah kemis ditemukan warga dalam keadaan tergantung di sebuah pohon yang tak jauh dari rumah nya, Penemuan tersebut sontak membuat warga sekitar geger dan segara melaporkan peristiwa tersebut ke pihak pemerintah desa setempat lalu diteruskan ke pihak kepolisian dan medis.

Menurut warga sekitar memang beberapa tahun belakangan ini mbah sering mengeluh dengan sakit yang di deritanya. Namun hingga saat ini motif mbah kemis mengakhiri hidup belum diketahui pasti.

Petugas medis bersama aparat kepolisian telah mengevakuasi jenazah ke rumah sakit untuk proses pemeriksaan lebih lanjut, guna memastikan penyebab kematian Mbah kamis.

