Lansia Di Pringsewu Nekat Akhiri Hidup
News

Sakit Tak Kunjung Sembuh, Lansia Di Pringsewu Nekat Akhiri Hidup Dengan Cara Gantung Diri

Gary Edwards
Read Time:42 Second

Warga Desa pelayangan, kecamatan pardasuka,kabupaten Pringsewu, Digegerkan dengan penemuan sesosok mayat Lansia berjenis kelamin Laki-laki pada Sabtu pagi menjelang siang (13/12/2025) sekitar pukul 10.30 WIB

Lansia Di Pringsewu Nekat Akhiri Hidup
Lansia Di Pringsewu Nekat Akhiri Hidup

Korban yang biasa di panggil mbah kemis ditemukan warga dalam keadaan tergantung di sebuah pohon yang tak jauh dari rumah nya, Penemuan tersebut sontak membuat warga  sekitar geger dan segara melaporkan peristiwa tersebut ke pihak pemerintah desa setempat lalu diteruskan ke pihak kepolisian dan medis.

Menurut warga sekitar memang beberapa tahun belakangan ini mbah sering mengeluh dengan sakit yang di deritanya. Namun hingga saat ini motif mbah kemis mengakhiri hidup belum diketahui pasti.

Petugas medis bersama aparat kepolisian telah mengevakuasi jenazah ke rumah sakit untuk proses pemeriksaan lebih lanjut, guna memastikan penyebab kematian Mbah kamis.

Baca juga artikel lainnya : medan bisnis online

About Post Author

Gary Edwards

[email protected]
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
0 0
In, , , , , , ,
Kerusakan dan Kebakaran Warung di Kalibata Previous post Imbas Pasca Kejadian Amukan Massa Komunitas Orang Timur Di Kalibata
Tabrak Pohon, Dua Pengendara Motor Tewas di TKP di Jalur Ponorogo–Pulung Next post Tabrak Pohon, Dua Pengendara Motor Tewas di TKP di Jalur Ponorogo–Pulung

More Stories