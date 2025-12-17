Pengendara Motor Perempuan Ditemukan Tewas di Sela Roda Truk Kontainer

Read Time: 42 Second

Kecelakaan maut kembali terjadi di Jalan Raya Driyorejo, tepatnya dekat Makam Larangan Driyorejo, Kabupaten Gresik, pada Selasa malam (16/12/2025).

Identitas KTP Korban

Peristiwa nahas ini melibatkan sepeda motor Honda PCX bernopol S 3840 TV dengan truk kontainer pengangkut barang.

Korban diketahui meninggal dunia di lokasi kejadian.

Foto Korban Yang Di Ambil Dari Cuplikan Video Warga

Dalam rekaman video yang beredar, korban terlihat berada di sela-sela roda belakang truk kontainer, diduga korban sempat terlindas.

🆔 Berdasarkan identitas yang ditemukan, korban bernama Alfiyanti Manda Riski (22), warga Driyorejo, Kabupaten Gresik.

🚑 Pasca kejadian, korban telah dievakuasi ke RSAM oleh pihak kepolisian untuk penanganan lebih lanjut.

🚨 Hingga berita ini dibuat, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait kronologi pasti kejadian kecelakaan tersebut.

🕊 Turut berduka cita.

Semoga almarhumah husnul khatimah dan keluarga diberi ketabahan

