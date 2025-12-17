Pengendara Motor Perempuan Ditemukan Tewas di Sela Roda Truk Kontainer
Kecelakaan maut kembali terjadi di Jalan Raya Driyorejo, tepatnya dekat Makam Larangan Driyorejo, Kabupaten Gresik, pada Selasa malam (16/12/2025).
Peristiwa nahas ini melibatkan sepeda motor Honda PCX bernopol S 3840 TV dengan truk kontainer pengangkut barang.
Korban diketahui meninggal dunia di lokasi kejadian.
Dalam rekaman video yang beredar, korban terlihat berada di sela-sela roda belakang truk kontainer, diduga korban sempat terlindas.
🆔 Berdasarkan identitas yang ditemukan, korban bernama Alfiyanti Manda Riski (22), warga Driyorejo, Kabupaten Gresik.
🚑 Pasca kejadian, korban telah dievakuasi ke RSAM oleh pihak kepolisian untuk penanganan lebih lanjut.
🚨 Hingga berita ini dibuat, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait kronologi pasti kejadian kecelakaan tersebut.
🕊 Turut berduka cita.
Semoga almarhumah husnul khatimah dan keluarga diberi ketabahan
Baca juga artikel lainnya : Medan bisnis berita