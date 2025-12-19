Pembunuhan Seorang Anak Laki-Laki 9 Tahun

Read Time: 1 Minute, 9 Second

Seorang anak laki-laki berinisial E (9) tewas bersimbah darah pada Selasa 16 Desember 2025 sore di dalam rumahnya, di Perumahan Bukit Baja Sejahtera (BBS) 3, Kota Cilegon, Banten. Adapun E ditemukan dengan luka tusukan di tubuhnya sekitar pukul 14.20 WIB.

Foto Korban

Pagi itu, rumah mewah di Perumahan Bukit Baja Sejahtera (BBS) 3, Kota Cilegon, terlihat seperti hari-hari biasa.

Kondisi Korban

Pagar tertutup rapat, suasana lingkungan sunyi, tidak terdengar teriakan, tidak ada keributan yang mencurigakan. Warga sekitar beraktivitas normal, tak satu pun menyangka akan terjadi tragedi.

Di dalam rumah tersebut, seorang bocah laki-laki berusia 9 tahun diketahui berada di rumah bersama kakaknya. Sang ayah saat itu sedang berada di tempat kerja. Situasi masih tampak aman, seperti hari biasa.

Namun beberapa jam kemudian, keadaan berubah drastis.

Kakak korban mendapati adiknya dalam kondisi mengenaskan, bersimbah darah. Dalam keadaan panik, kakak korban langsung menelpon sang ayah dan mengabarkan kondisi adiknya yang sudah penuh luka.

Kabar duka tersebut dengan cepat menyebar ke lingkungan sekitar.

Sudah 4 hari pasca kepergian bocah ini polisi belum berhasil mengungkap siapa sebenarnya pelaku dibalik semua ini.

Kini, satu indonesia masih dipenuhi bisik-bisik dan tanda tanya besar?

Bagaimana pelaku bisa masuk?

Apa motif sebenarnya?

Dan siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa tragis ini?

Menurut kamu, apakah ini murni perampokan atau ada cerita lain yang belum terungkap.

Baca juga artikel lainnya : Medan Bisnis Berita