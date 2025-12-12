Panik Ketahuan Mencuri, Perampok Nekat Tikam Penjaga Toko Alfamart, Pisau Tertancap Di Dada!!

Read Time: 44 Second

Peristiwa mengerikan terjadi di Alfamart Payeti pada Senin dini hari, 8 Desember 2025, sekitar pukul 02.00 WITA.

Aksi perampokan disertai pembunuhan ini mengejutkan warga dan membuat area sekitar lokasi langsung dipadati aparat keamanan.

Menurut informasi yang dihimpun, pelaku membobol Alfamart dan berusaha mencuri sejumlah uang serta rokok.

Namun aksinya diketahui oleh penjaga toko yang saat itu berada di dalam. Panik dan berusaha melarikan diri, pelaku bertindak brutal dengan menikam penjaga toko tersebut.

Korban yang mengalami luka serius langsung dilarikan ke rumah sakit oleh warga dan pihak keamanan yang tiba di lokasi tak lama setelah kejadian.

Sementara itu, pelaku berhasil ditangkap tidak jauh dari lokasi setelah warga dan aparat melakukan pengejaran.

Hingga kini, kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait motif pelaku serta kronologi lengkap kejadian. Warga diimbau tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

