Kebakaran Terra Drone: 10 Korban Teridentifikasi, Penyebab Kematian Dikonfirmasi oleh Polisi

Kebakaran Gedung Terra Drone

Pendahuluan

Tragedi kebakaran yang terjadi di kantor Terra Drone mengakibatkan 22 orang meninggal dunia. Pada Rabu, 10 Desember 2025, pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa 10 dari 22 jasad korban telah teridentifikasi, dan mengungkapkan penyebab kematian berdasarkan hasil pemeriksaan forensik.

Penyebab Kematian

Kepala Bagian Dokpol Pusdokkes Polri, Brigjen Nyoman Eddy Purnama, menjelaskan bahwa penyebab kematian para korban berkaitan dengan terhirupnya asap dan gas karbon monoksida (CO). “Berdasarkan pemeriksaan staf dan para personel spesialis forensik kami, penyebabnya mengarah pada terhirupnya asap dan gas CO,” ujar Brigjen Nyoman. Hasil pemeriksaan laboratorium juga menunjukkan kesimpulan yang serupa, menegaskan bahwa banyak korban mengalami luka bakar akibat insiden tersebut.

Identifikasi Korban

Rumah Sakit Polri Kramat Jati telah berhasil mengidentifikasi 10 dari 22 jasad korban kebakaran. Berikut adalah identitas korban yang teridentifikasi:

Pariyem – Perempuan, 31 tahun, alamat Lampung Barat. Muhammad Arief Budiman – Laki-laki, 24 tahun, alamat Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Muhamad Apriyana – Laki-laki, 40 tahun, alamat Sudirman Jaya, Tangerang Selatan. Nasa Elia Sabita Nuralziza – Perempuan, 27 tahun, alamat Tanah Abang, Jakarta Pusat. Atinia Isnaini Rasyidah – Perempuan, 18 tahun, alamat Makasar, Jakarta Timur. Rufaidha Lathiifunnisa – Perempuan, 22 tahun, teridentifikasi berdasarkan sidik jari, catatan medis, dan properti. Novia Nurwana – Perempuan, 28 tahun, teridentifikasi berdasarkan sidik jari, gigi, medis, dan properti. Yoga Valdier Yaseer – Laki-laki, 28 tahun, teridentifikasi berdasarkan sidik jari, gigi, medis, dan properti. Ninda Tan – Perempuan, 32 tahun, alamat Serpong Utara, Tangerang Selatan. Della Yohana Simanjuntak – Perempuan, 22 tahun, alamat Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Identifikasi para korban merupakan langkah penting dalam memberikan kepastian kepada keluarga dan merupakan bagian dari proses investigasi lebih lanjut mengenai insiden kebakaran.

Penutup

Kebakaran di Terra Drone telah menciptakan keprihatinan mendalam di masyarakat. Proses investigasi oleh pihak kepolisian dan ahli forensik akan terus dilakukan untuk menentukan penyebab pasti dari insiden ini. Solidaritas dari masyarakat diperlukan untuk mendukung keluarga korban dalam melewati masa sulit ini.

