Kabar duka datang dari dunia roda dua tanah air

Read Time: 1 Minute, 27 Second

Pembalap lokal, Ahwin Sanjaya, meninggal dunia setelah mengalami crash, saat turun pada gelaran Sumatra Cup Prix di Jambi.

Pembalap dengan nomor 198 tersebut terlibat crash, saat mengikuti SCP di kelas 4T 150cc TU.

Kabar duka datang dari dunia balap motor nasional. Pembalap Awhin Sanjaya dikabarkan meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan tragis saat berlaga di Final Sumatera Cup Prix (SCP) 2025.

Awhin Sanjaya merupakan pembalap asal Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yang telah mengukir banyak prestasi di kancah nasional maupun internasional. Ia dikenal sebagai sosok yang kalem, pendiam, namun selalu murah senyum dan pribadi sederhana.

Awhin pernah menjadi bagian dari tim binaan PT Astra Honda Motor (AHM) atau Astra Honda Racing Team (AHRT). Prestasinya termasuk menjadi runner-up pada ajang Asia Road Racing Championship (ARRC) kelas AP250 di musim 2019, menunjukkan kualitasnya sebagai pembalap kelas dunia.

Kecelakaan tersebut terjadi pada Minggu, 14 Desember 2025, di Zabaq National Circuit, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Awhin dikenal salah satu pembalap papan atas Indonesia.

Peristiwa nahas ini terjadi saat almarhum berjuang di lintasan dan terlibat kecelakaan fatal saat mengikuti balapan di kelas Bebek 2 Tak Standar 125cc Open, Awhin mengalami insiden tabrakan dengan pembalap lain.

Terjatuh dari motor balapnya, Awhin terlindas oleh beberapa pembalap lain yang melaju di belakangnya. Benturan keras tersebut menyebabkan helm yang dikenakannya sempat terlepas yang menambah buruk kondisi cedera yang dialaminya.

Pada gelaran tersebut, Awhin Sanjaya sedang membela tim SWR Tuan Muda Catam Solid R22 Racetech BKRT Chans Racing. Banyak gelar nasional telah ia raih, menjadikannya inspirasi bagi pembalap muda di Indonesia.

Akun Instagram resmi Asia Road Racing Championship (ARRC) juga merilis pernyataan duka, menyebut Awhin sebagai pesaing tangguh dan sosok ceria yang meninggalkan jejak signifikan di dunia balap. Selamat jalan Awhin Sanjaya!

Baca juga artikel lainnya : medan bisnis online