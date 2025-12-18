Insiden Tabrak Lari Mengerikan Di Jalan Jogja-Solo, Desa Sanggrahan, Kecamatan Prambanan, Klaten Viral

Read Time: 27 Second

Seorang ibu lansia dilaporkan meninggal dunia setelah tertabrak dua kendaraan secara beruntun, sementara para pengemudi yang terlibat langsung melarikan diri dari lokasi kejadian.

Peristiwa tragis ini terjadi pada Selasa, 17 Desember 2025 sekitar pukul 17.40 WIB, saat korban sedang menyeberang jalan. Rekaman CCTV yang beredar luas dan viral.

Kanit Gakkum Sat Lantas Polres Klaten Iptu Alif Akbar Lukman Hakim membenarkan ada laporan kejadian tersebut. Penyelidikan sedang dilakukan.

“Sedang dalam penyelidikan, untuk CCTV sudah kami dapatkan.” jelas Alif saat diminta konfirmasi detikJateng.

