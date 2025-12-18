Insiden tabrak lari mengerikan di Jalan Jogja-Solo
News

Insiden Tabrak Lari Mengerikan Di Jalan Jogja-Solo, Desa Sanggrahan, Kecamatan Prambanan, Klaten Viral

Gary Edwards
Read Time:27 Second

Seorang ibu lansia dilaporkan meninggal dunia setelah tertabrak dua kendaraan secara beruntun, sementara para pengemudi yang terlibat langsung melarikan diri dari lokasi kejadian.

Peristiwa tragis ini terjadi pada Selasa, 17 Desember 2025 sekitar pukul 17.40 WIB, saat korban sedang menyeberang jalan. Rekaman CCTV yang beredar luas dan viral.

Kanit Gakkum Sat Lantas Polres Klaten Iptu Alif Akbar Lukman Hakim membenarkan ada laporan kejadian tersebut. Penyelidikan sedang dilakukan.

“Sedang dalam penyelidikan, untuk CCTV sudah kami dapatkan.” jelas Alif saat diminta konfirmasi detikJateng.

Baca juga artikel lainnya : Medan bisnis kriminal

About Post Author

Gary Edwards

[email protected]
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
0 0
In, , , , , , ,
Pria Ini Ngamuk dan Pukul Karyawan Wanita hingga Terhuyung Previous post Tepergok Curi Barang di Kios Jayapura, Pria Ini Ngamuk dan Pukul Karyawan Wanita hingga Terhuyung
Tiga Pria Todongkan Senpi Next post Tiga Pria Todongkan Senpi, Garong Kios BRILINK 24 Jam Di Morowali

More Stories