Imbas Pasca Kejadian Amukan Massa Komunitas Orang Timur Di Kalibata
Kerusuhan di TMP Kalibata menyisakan duka. Dua tewas, Serta kios UMKM ludes dibakar dan tidak lepas juga dari penjarahan massa.
Pedagang : kami berdarah-darah membangun ini kalian bakar begitu saja
Pedagang sekitar TMP kalibata hanya bisa meratapi sisa-sisa puing warungnya yang habis terbakar massa.
Medi meminta menteri UMKM Maman Abdurahman membantu para pedagang UMKM yang menjadi korban dalam peristiwa ini.
