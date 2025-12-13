Imbas Pasca Kejadian Amukan Massa Komunitas Orang Timur Di Kalibata

Read Time: 24 Second

Kerusuhan di TMP Kalibata menyisakan duka. Dua tewas, Serta kios UMKM ludes dibakar dan tidak lepas juga dari penjarahan massa.

Kerusakan di Kalibata

Pedagang : kami berdarah-darah membangun ini kalian bakar begitu saja

Kerusakan di Kalibata

Pedagang sekitar TMP kalibata hanya bisa meratapi sisa-sisa puing warungnya yang habis terbakar massa.

Motor di Bakar Oknum Matel

Medi meminta menteri UMKM Maman Abdurahman membantu para pedagang UMKM yang menjadi korban dalam peristiwa ini.

Baca juga artikel lainnya : medan bisni sonline