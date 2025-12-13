Kerusakan dan Kebakaran Warung di Kalibata
Imbas Pasca Kejadian Amukan Massa Komunitas Orang Timur Di Kalibata

Kerusuhan di TMP Kalibata menyisakan duka. Dua tewas, Serta kios UMKM ludes dibakar dan tidak lepas juga dari penjarahan massa.

Kerusakan di Kalibata
Pedagang : kami berdarah-darah membangun ini kalian bakar begitu saja

Kerusakan di Kalibata
Pedagang sekitar TMP kalibata hanya bisa meratapi sisa-sisa puing warungnya yang habis terbakar massa.

Motor di Bakar Oknum Matel
Medi meminta menteri UMKM Maman Abdurahman membantu para pedagang UMKM yang menjadi korban dalam peristiwa ini.

