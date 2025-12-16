Gajah Makan Kawat GAWATTTT!! Dua Sejoli Keciduk Wik-wik Didalam Toilet Masjid Di Padang

Read Time: 33 Second

Seorang guru SMA di Padang diduga berbuat mesum sesama jenis dengan seorang pemuda di toilet Masjid Syarif Cindakir, Kelurahan Teluk Kabung Utara, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, pada Senin (15/12).

Dengan Identitas Pelaku Sbb :

N : SYAHRIAL

U : 58 Tahun

S : Minang

P : PNS Guru (KTP)

A : Jl. Sirsak Raya No.23 RT 015 RT 018 Kel. Kuranji Kec. Kuranji Kota Padang. N : LEON VETRI SAPUTRA ZALUKHU

U : 18 Tahun

S : Minang

P : Ex. Pelajar (KTP)

A : Pasar Laban RT 005 RT 001 Kel. Bungus Selatan Kec. Bungus Teluk Kabung Kota Padang.

Tkp :

Kamar Mandi Masjid Syarif Cindakir Kel.Teluk Kabung Utara Kec. Bungus Teluk Kabung Kota Padang

Baca Juga Artikel lainnya : Medan bisnis