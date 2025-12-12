Dipicu Masalah Hutang-piutang, Aksi Penikaman di Pasar Sentral Gorontalo Terjadi Didepan Muka Walikota dan Masyarakat Umum

Read Time: 56 Second

Aksi pembacokan terjadi di kawasan kuliner dan UMKM Pasar Sentral, Gorontalo, pada Sabtu malam (6/12).

Kejadian ini membuat suasana mendadak mencekam ketika seorang pria tak dikenal menyerang salah satu pengunjung menggunakan senjata tajam jenis badik di tengah keramaian.

Peristiwa tersebut terjadi tepat di depan Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, yang saat itu berada di lokasi.

Saksi mata menyebut kejadian berlangsung sangat cepat, hanya beberapa detik sebelum korban tersungkur dan kericuhan menyebar ke seluruh pelataran.

Sejumlah kursi dan meja tampak rusak akibat dorong-dorongan saat pengunjung panik mencari jalan keluar. Ratusan warga berhamburan meninggalkan lokasi, sementara pedagang UMKM ikut panik mengevakuasi barang dagangan mereka.

Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa tindakan penganiayaan dipicu oleh urusan hutang-piutang, sehingga salah satu tersangka, AR, melakukan aksi kekerasan menggunakan senjata tajam jenis pisau yang menyebabkan korban mengalami beberapa luka akibat 7 tebasan dan 3 tusukan sesuai hasil visum dari rumah sakit.

Di sisi lain, setelah melakukan aksinya, para tersangka langsung menyerahkan diri ke Mapolresta Gorontalo Kota pada malam yang sama. Tindakan ini mempercepat proses penanganan kasus dan memudahkan penyidik dalam mengumpulkan keterangan.

