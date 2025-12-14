Diduga Alami Kekerasan dari Pacar, Remaja Perempuan Nyaris Lompat dari Jembatan Jurug

Read Time: 1 Minute, 6 Second

Karanganyar – Seorang remaja perempuan berinisial F, warga Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, sempat menggegerkan pengguna jalan di kawasan Jembatan Jurug, Jumat siang (12/12/2025). Remaja tersebut diduga hendak mengakhiri hidup dengan cara melompat dari jembatan.

Pelaku Yang Ingin Melompat

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi, sejumlah warga melihat gelagat mencurigakan saat F berdiri di sisi jembatan dalam waktu cukup lama. Menyadari potensi bahaya, warga kemudian meminta bantuan relawan untuk melakukan upaya penyelamatan.

F akhirnya berhasil dibujuk dan diamankan dari lokasi kejadian

Melalui pendekatan persuasif yang dilakukan oleh warga dan relawan, F akhirnya berhasil dibujuk dan diamankan dari lokasi kejadian. Selanjutnya, remaja tersebut dibawa menjauh dari jembatan dan dipulangkan ke rumahnya dengan pendampingan relawan untuk bertemu kembali dengan pihak keluarga.

Menurut keterangan warga sekitar, aksi nekat tersebut diduga dipicu oleh permasalahan asmara. Sebelumnya, F dikabarkan terlibat pertengkaran dengan pacarnya dan diduga mengalami tindakan kekerasan.

Relawan Jaten, Tri Anggara, membenarkan peristiwa tersebut. Ia menyampaikan bahwa setelah berhasil diamankan, F langsung diantarkan pulang agar mendapatkan pendampingan dari keluarga.

“Setelah berhasil dibujuk dan diamankan, F kami antar pulang supaya bisa segera bersama keluarganya,” ujarnya.

Pihak relawan mengimbau masyarakat untuk lebih peka terhadap kondisi mental orang-orang di sekitar serta segera melaporkan kepada pihak terkait apabila melihat indikasi tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri.

