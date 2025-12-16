Di Balik Listrik Yang Menyala, Ada Mereka Yang Bekerja Dengan Nyawa Sebagai Bayarannya

Read Time: 21 Second

Turut berduka sedalam-dalamnya. Seorang petugas PLN asal Jambi yang bertugas di Aceh meninggal dunia saat menjalankan tugas menormalkan aliran listrik di Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, Jumat, 12 Desember 2025 pasca banjir bandang dan longsor. Ia gugur dalam senyap, di tengah ikhtiar memastikan listrik kembali menyala bagi warga sebuah kerja sunyi yang kerap luput dari perhatian, namun menentukan denyut kehidupan banyak orang.

